Handbremse nicht angezogen: Transporter rollt gegen Haus

Seniorin von Gabelstapler überfahren und gestorben Eine Seniorin ist am Donnerstag in Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) von einem Gabelstapler überfahren worden und später im Krankenhaus gestorben. Passiert sei der Unfall an einer Kreuzung in der Nähe einer Baustelle, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 43-jährige Gabelstaplerfahrer hatte nach ersten Erkenntnissen Baumaterial geladen. Seine Sicht sei dadurch beeinträchtigt gewesen. Die 83-Jährige überquerte die Kreuzung und wurde von dem Gabelstapler erfasst. Sie geriet unter den Gabelstapler. Rettungskräfte konnten die Seniorin befreien. Sie erlag jedoch später ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Elsässisch wird mit Amt für Regionalsprache aufgewertet Das Elsässisch, der Dialekt in den französischen Regionen Elsass und Moselle an der deutschen Grenze, wird aufgewertet. Bis Juni kommenden Jahres werde ein öffentliches Amt für die Regionalsprache geschaffen, kündigte der Präsident der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass, Frédéric Bierry, in Straßburg an. Das Amt solle sich grenzüberschreitend auch mit Partnern in Deutschland und der Schweiz um die Förderung der Regionalsprache kümmern. Ämter für Regionalsprachen gibt es in Frankreich unter anderem bereits für das Korsische und das Baskische.