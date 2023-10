Handballer Baijens wechselt zu Top-Club Paris Saint-Germain

Mehr zum Thema

Sturmflut drängt Wasser an Ostseeküsten und überflutet Ufer Ein mächtiger Sturm drückt das Ostseewasser ans Land und sorgt für Überschwemmungen in Schleswig-Holstein. In Flensburg könnte es die höchste Sturmflut seit 100 Jahren werden. Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun.

Ex-Patient attackiert Zahnarzt mit Messer Ein 18-Jähriger soll am Freitagmittag mehrmals auf seinen ehemaligen Zahnarzt in dessen Praxis in Hamburg mit einem Messer eingestochen haben. Die Polizei konnte eigenen Angaben zufolge den Ex-Patienten festnehmen.