Handball: THW Kiel gegen Füchse um wohl letzte Titelchance

Rekordmeister Kiel hat am Sonntag den ungeschlagenen Tabellenführer zu Gast. Bei einer Pleite gegen die Füchse Berlin ist die Meisterschaft wohl außer Sichtweite. Trainer Jicha gibt sich kämpferisch.

Handball-Rekordmeister THW Kiel kämpft an diesem Sonntag (14.05 Uhr/NDR, RBB und Dyn) um seine wohl schon letzte Chance, noch einmal in den Titelkampf der laufenden Saison einzugreifen. Zu Gast in der Kieler Arena ist Tabellenführer Füchse Berlin. Das bislang noch ungeschlagene Team aus der Hauptstadt hat mit aktuell 21:1 Zählern sieben Punkte Vorsprung auf die fünftplatzierten Kieler (14:10) und zudem ein Spiel weniger absolviert.

Die Füchse sind eine sehr eingespielte Mannschaft, die zudem mit einem brutalen Selbstbewusstsein hier aufschlagen wird, sagte THW-Trainer Filip Jicha. Der 41-jährige Tscheche kündigte aber an: Wir wollen am Sonntag alles dafür tun, dass es gegen diese Berliner Mannschaft einen Riesen-Fight in Kiel gibt.

Die Füchse belegten zuletzt Platz zwei beim Super Globe, der inoffiziellen Vereinsweltmeisterschaft in Saudi-Arabien, und feierten am Dienstag einen 33:30-Sieg in der European League gegen Dinamo Bukarest aus Rumänien. Der THW dagegen musste am Donnerstag eine bittere 18:27-Heimpleite in der Champions League gegen den dänischen Vizemeister Aalborg HB einstecken.