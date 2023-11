Handball-Supercup auch 2024 in Düsseldorf

Mehr zum Thema

Reul wirbt um Verständnis für Ruhestand ab 62 bei Feuerwehr Angesichts der Proteste der Berufsfeuerwehr hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) um Verständnis für seine Pläne geworben, die Altersgrenze für den Ruhestand bei den hauptamtlichen Brandschützern anzuheben. Reul begründete die geplante Erhöhung von 60 auf bis zu 62 Jahren am Donnerstag mit dem absehbaren Fachkräfte- und Personalmangel. Er betonte in einer Landtagsdebatte, dass die geplante Anhebung der Altersgrenze bisher nur ein Vorschlag und jetzt in der Verbändeanhörung sei. Erst danach werde es einen Gesetzentwurf geben, und die letzte Entscheidung treffe ohnehin der Landtag. Also wir sind noch lange nicht am Ende bei dem, was dabei rauskommt, sagte Reul.