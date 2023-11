Handball-Rekordmeister THW Kiel verlängert mit Nikola Bilyk

Mehr zum Thema

Herrmann angriffslustig in Transatlantikrennen gestartet Boris Herrmann hat seine erste große Soloregatta in diesem Jahr stark eröffnet. Vor Martinique führte der fünfmalige Weltumsegler aus Hamburg auf „Malizia – Seaexplorer“ das Feld zunächst an.

Zwei Verletzte bei Kollision zweier Autos in Bad Segeberg Bei der Kollision zweier Autos in Bad Segeberg sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Unfallursache war nach Polizeiangaben vermutlich ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel, der zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge führte. Infolge der Kollision sei das Auto einer 86 Jahre alten Frau umgestoßen worden und auf dem Dach liegen geblieben.