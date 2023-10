Handball-Idol Karabatic: Vorfreude auf Kiel-Duell

Der ehemalige Kieler Handballer Nikola Karabatic trifft mit Paris auf den THW. Der 39-Jährige, der nach dieser Saison seine Karriere beendet, spricht von einem besonderen Wiedersehen.

Handball-Superstar Nikola Karabatic freut sich auf ein Wiedersehen mit Bundesligist THW Kiel. Es ist besonders, gegen den THW zu spielen, sagte der dreimalige Welthandballer den Kieler Nachrichten (Mittwoch). Ich habe noch immer Freunde in Kiel. Filip Jicha und Viktor Szilagyi natürlich. Ich treffe sie gern, wir teilen so viele Erfahrungen. Karabatic trifft mit Paris Saint-Germain am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) in der Champions League auf seinen Ex-Club, für den er von 2005 bis 2009 spielte.

Der 39-Jährige wird nach dieser Saison seine Karriere beenden. Ich habe mein Herz und meine Seele für diesen Sport gegeben, den ich so sehr liebe, sagte Karabatic. In dieser Saison will ich noch so viel Spaß wie möglich am Handballspielen haben. Besondere Vorfreude hat Karabatic auf die Europameisterschaft im Januar in Deutschland. Die deutsche Mannschaft wird in den vollen Hallen gepusht werden. Das wird schwer in der Vorrunde, das habe ich schon 2007 bei der WM erlebt. Deutschland trifft in der Vorrunden-Gruppe A auf Frankreich, Nordmazedonien und die Schweiz.