Handball: Füchse Berlin siegen souverän in Wetzlar

„Men of the Year“-Gala in Berlin Blitzlichtgewitter, Stars, vielfältige Garderobe: Zur 25. Men of the Year-Gala der deutschen GQ haben sich in Berlin Größen aus Film, Unterhaltung, Mode, Musik, Sport und Kunst getroffen. Das in München erscheinende Männer-Stil-Magazin GQ wollte am Donnerstagabend in mehreren Kategorien Persönlichkeiten bei einem Gala-Dinner ehren. Während der Dresscode früher Black Tie lautete (Smoking oder Abendkleid), war diesmal Modern Red Carpet ausgerufen, was mehr individuellen Ausdruck bedeuten sollte.