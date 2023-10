Hand-OP: SC DHfK Leipzig bis Jahresende ohne Preuss

Mehr zum Thema

Übung einer Amok-Lage der Polizei in Zwickau Mehrere hundert Polizisten haben in Zwickau am Montag einen Großeinsatz geübt. Im Verlauf der simulierten Lage war zunächst ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast, anschließend wurden in einer Hochschule Geiseln genommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. An der Übung hatte auch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei teilgenommen. Im Stadtteil Pölbitz war es deshalb zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Polizeischüler wegen Rechtsextremismus-Verdacht suspendiert In Sachsen ist ein Polizeischüler unter Rechtsextremismus-Verdacht suspendiert worden. Dem 18-Jährigen wurde verboten, die Dienstgeschäfte auszuüben und somit an der Ausbildung weiter teilzunehmen, teilte die Hochschule der Polizei (FH) in Rothenburg am Montag mit. Anlass seien strafrechtliche Ermittlungen der Görlitzer Kriminalpolizei, die am Sonntag wegen des Vorwurfs der Beleidigung sowie der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet wurden. Der Tatverdächtige soll öffentlich verschiedene beleidigende sowie rechtsmotivierte Äußerungen getätigt haben, hieß es.