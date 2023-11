Hanauer Wisent Fadi hat Reise in Kaukasus gut überstanden

Der junge Wisent-Bulle Fadi hat die Reise vom Hanauer Wildpark Alte Fasanerie in den Kaukasus gut überstanden. Fadi und neun weitere Wisente aus verschiedenen Zoologischen Gärten Europas seien wohlbehalten im Shahdag Nationalpark in Aserbaidschan eingetroffen, teilte die Naturschutzorganisation WWF am Montag mit, die das Auswilderungsprojekt leitet. Die Herde befindet sich nun in einem Eingewöhnungsgehege und wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 in die Kernzone des Nationalparks entlassen, berichtete Aurel Heidelberg, zuständiger WWF-Projektleiter.

Wisente, auch Europäische Bisons genannt, sind die größten Landsäugetiere Europas. Die Rückkehr der einst im natürlichen Lebensraum ausgerotteten Tiere gilt laut WWF als eine der größten Erfolgsgeschichten im internationalen Artenschutz. Fadi hatte die Herde in dem Hanauer Wildpark verlassen müssen, da es zu Konflikten mit seinem mitunter etwas rüpelhaften Vater Egtober gekommen war, der Anführer der kleinen Wisentherde dort ist.

In dem WWF-Wiederansiedlungsprojekt in Aserbaidschan wurden den Angaben zufolge bislang 36 Wisente in der Kernzone des Shahdag Nationalparks ausgewildert. Die Tiere hätten sich bereits vermehrt und der Bestand sei auf 50 angewachsen. Bis 2028 sollen der Naturschutzorganisation zufolge insgesamt 100 Tiere aus europäischen Zoos für den Aufbau einer stabilen Population in Aserbaidschan zur Verfügung gestellt werden.