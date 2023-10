„Hamsterrad“: RB-Trainer Rose kritisiert Vielzahl der Spiele

Mehr zum Thema

Rüstungsexporte für 100 Millionen Euro genehmigt In den ersten drei Quartalen hat die Bundesregierung Rüstungsexporte für rund 100 Millionen Euro aus Rheinland-Pfalz ins Ausland genehmigt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sevim Dağdelen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dabei handelte es sich um Kriegswaffen im Wert von rund 29 Millionen Euro und sonstige Rüstungsgüter für rund 71 Millionen Euro.