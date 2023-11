Hamburgs Handballer verlieren in Berlin - Axmann verletzt

Nach einem starken Beginn verlieren die Hanseaten in der Hauptstadt nach dem Seitenwechsel den Faden. Dazu überschattet die schwere Verletzung eines Rückraumspielers die Partie.

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat die achte Saisonniederlage kassiert. Bei den Füchsen Berlin unterlag die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen am Sonntag vor 9000 Zuschauern mit 31:37 (18:16). Asat Waliullin war mit sieben Toren der erfolgreichste Werfer der Norddeutschen, die nun 12:16 Punkte auf ihrem Konto haben. Für Berlin war Hans Lindberg zehnmal erfolgreich.

Mit einem guten Jens Vortmann im Tor setzten sich die Hanseaten über 2:0 (3. Minute) auf 8:5 (12.) ab. Bei den Berlinern stach zunächst nur der Trumpf Lindberg. Der frühere Hamburger erzielte die ersten vier Treffer der Hauptstädter im Alleingang.

In der 17. Minute gab es dann einen Schockmoment für die Hamburger. Ohne gegnerische Einwirkung verletzte sich Rückraumspieler Dominik Axmann bei einer Angriffsaktion schwer am linken Knie. Der HSVH ließ sich aber zunächst weder von der Verletzung noch vom für einige Minuten wegen eines technischen Defekts ausgefallenen Hallenlicht aus dem Konzept bringen und ging mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie allmählich in die Richtung der Gastgeber, bei denen jetzt die U21-Weltmeister Nils Lichtlein als Regisseur und Lasse Ludwig im Tor die Akzente setzten. Beim 19:19 (35.) war der Ausgleich hergestellt, beim 22:21 (38.) gingen die Füchse durch Andersson erstmals in Führung und drehten so die Partie.