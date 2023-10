Hamburgs Handballer unterliegen Hannover 28:30

Mehr zum Thema

Herrenloses Gepäckstück gefunden: Möbelhaus wird evakuiert Wegen eines herrenlosen Gepäckstücks hat die Polizei am Freitagabend ein Möbelhaus in Kiel räumen lassen. Das Gepäckstück sei in der Tiefgarage gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Es habe aber keinerlei Drohung gegeben. Nach einer Untersuchung des Koffers durch den Kampfmittelräumdienst gab die Polizei Entwarnung. Es bestehe keine Gefahr, sagte die Sprecherin. Rund 250 Menschen hatten das Möbelhaus verlassen müssen.

Pistorius betont Deutschlands Rolle als „Führungspartner“ Seit neun Monaten ist Boris Pistorius Verteidigungsminister. Angesichts der sich überschlagenden Krisen in der Welt kommt es ihm vor wie neun Jahre, sagt er. Die Bundeswehr sieht er auf gutem Weg, die Herausforderungen in der sich wandelnden Welt zu meistern.