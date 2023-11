Hamburger SPD wählt auf Landesparteitag Vorstand

Die Delegierten der Hamburger SPD haben sich am Freitag entschieden: Laura Frick geht für die Europawahl ins Rennen. Am Samstag wird der Landesparteitag fortgesetzt.

Am zweiten Tag des ordentlichen Landesparteitags der Hamburger SPD steht am Samstag (9.30 Uhr) die Wahl des Vorstands an. Veränderungen an der Spitze der Partei sind dabei kaum zu erwarten. Nach Vorschlag des amtierenden Vorstands soll das Vorsitzenden-Duo aus Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard und dem vor zwei Jahren zum Co-Vorsitzenden bestimmten Nils Weiland bis 2025 weitermachen und die Partei damit in die nächste Bürgerschaftswahl führen. Gegenkandidaten gab es zunächst keine, wie die Partei mitteilte.

Neu vergeben werden muss der Posten des Schatzmeisters, da Christian Bernzen nach 17 Jahren im Amt auf eine erneute Kandidatur verzichtet, wie es hieß.

Eröffnet wird der zweite Tag des Parteitags mit einer Rede von Bürgermeister Peter Tschentscher. Nach dem Bericht der SPD-Bürgerschaftsfraktion sind Antragsberatungen geplant. Rund 60 Anträge zu einer Vielzahl von Themen stehen im Antragsbuch. Außerdem wird ein Initiativantrag erwartet, in dem die Partei angesichts der Lage in Nahost und des Terrorangriffs der Hamas vom 7. Oktober ihre Solidarität mit Israel zum Ausdruck bringen dürfte.

Der Parteitag hatte am Freitagabend begonnen. Die Delegierten entschieden über die Hamburger Kandidaten für die SPD-Bundesliste zu der Europawahl. Die Wahl des Europäischen Parlaments ist in Deutschland am 9. Juni 2024.

Als Spitzenkandidatin der Hamburger SPD für die Europawahl wurde Laura Frick (31) aus Wandsbek nominiert. Auf dem Landesparteitag erhielt sie bei zwei weiteren Bewerbern rund 53 Prozent der Stimmen. Mehr als 300 Stimmen wurden abgegeben. Frick wird damit den ersten Hamburger Platz auf der Bundesliste der SPD belegen. Damit ist nicht gesichert, dass sie letztlich in das Europäische Parlament einziehen wird.

Die nächste Bürgerschaftswahl in Hamburg ist 2025. Jüngsten Umfragen zufolge ist die in Hamburg mit den Grünen regierende SPD im Stadtstaat weiter stärkste Kraft - auch wenn sie im Vergleich zur Bürgerschaftswahl 2020 wohl Einbußen in Kauf nehmen müsste. Anfang des Monats kam sie bei der Sonntagsfrage des Hamburger Instituts Trend Research im Auftrag des Hamburger Abendblatts auf 31 Prozent - 8,2 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl im Februar 2020.