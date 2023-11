Hamburger Flughafen gesperrt: Bewaffneter durchbricht Tor

Mehr zum Thema

Günther erwartet Taten bei Flüchtlingspolitik von MPK Vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag in Berlin hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Taten gefordert. In der Flüchtlingspolitik sei das eine deutliche Verfahrensbeschleunigung, sagte Günther am Freitag in Kiel. Er gehe mit einer sehr hohen Erwartungshaltung in die Sitzung.