Hamburger CDU entscheidet über Kandidaten für Europawahl

SSW wählt auf Landesparteitag neuen Vorstand Auf einem Landesparteitag will der SSW am Samstag (9.00 Uhr) einen Teil des Landesvorstands neu wählen. Der Landesvorsitzende Christian Dirschauer kandidiert nach Angaben der Partei der dänischen und friesischen Minderheit erneut. Er war 2021 zum Nachfolger von Flemming Meyer gewählt worden.

Achtung, Aufsteiger: HSV bei Wehen Wiesbaden gefordert Auch gegen Wehen Wiesbaden ist der Hamburger SV Favorit. Doch in der jüngsten Vergangenheit tat sich der HSV in der 2. Fußball-Bundesliga mit den Aufsteigern sehr schwer.