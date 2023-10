Hamburger Bankier Olearius äußert sich im Cum-Ex-Prozess

Mehr zum Thema

Es wird kalt in NRW: Frost im Bergland möglich Eine Kaltfront aus Westen hat in Nordrhein-Westfalen für eine deutliche Abkühlung gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der Nacht zum Sonntag mit einem Temperaturrückgang auf 7 bis 2 Grad. Im Bergland könne es demnach in Bodennähe auch Frost geben. Am Sonntag gibt es laut DWD bei maximal 13 Grad (im Bergland maximal 8 Grad) einen Mix aus Sonne und Wolken mit vereinzelten Regenschauern.

Entspannte Situation an Flughäfen und auf Straßen in NRW Das Ferienende in NRW wird gewöhnlich von Rückreisestress auf vollen Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen begleitet. Am Samstag erschien die Lage vergleichsweise moderat - bei Sonnenschein waren überwiegend entspannte Gesichter zu sehen.