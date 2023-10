Hamburger Bankier Olearius äußert sich im Cum-Ex-Prozess

Mehr zum Thema

Sportmanager Mronz vor Aufnahme ins IOC Der deutsche Sportmanager Michael Mronz steht am Montag (ab 5.30 Uhr) vor der Aufnahme ins Internationale Olympische Komitee. Die Wahl des 56 Jahre alten gebürtigen Kölners und der weiteren sieben Kandidaten für eine IOC-Mitgliedschaft gilt bei der Generalversammlung des Dachverbands in Mumbai als Formsache. Mronz wird der dritte Deutsche neben IOC-Präsident Thomas Bach und der Athletenvertreterin Britta Heidemann im elitären IOC-Zirkel werden, der derzeit 99 Mitglieder zählt.