Ein Mädchen will in sicherer Umgebung Schwimmen lernen – jetzt ist es tot!

Drama im Anfängerschwimmkurs: Ein fünfjähriges Mädchen musste am Mittwoch in Hamburg wiederbelebt werden. Warum die Kleine unterging, ist bislang unklar. Was klar ist: Das Kind ist am Donnerstagnachmittag gestorben. Dies bestätigt Polizeisprecher Patrick Schlüse auf RTL-Anfrage.