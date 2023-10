„Das Mädchen wurde von Rettungsschwimmern vor Ort reanimiert“, so die Polizei. Die Fünfjährige wurde anschließend sofort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort begann ein Kampf um das Leben der Kleinen, der auch am Donnerstag nicht beendet ist. Am Donnerstagmorgen schwebt das Mädchen laut Polizei immer noch in Lebensgefahr. (hst)

