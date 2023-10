Hamburg übt die Sicherung seiner Hauptdeiche

Mehr zum Thema

Prozessbeginn gegen 24-Jährigen wegen tödlichen Messerstichs Wegen eines tödlichen Messerstichs in den Kopf eines Mitbewohners muss sich ein 24 Jahre alter Mann von Freitag (9.15 Uhr) an vor dem Landgericht Flensburg wegen Totschlags verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, am 19. Dezember vergangenen Jahres den 28-Jährigen während eines Streits so heftig mit einem Messer verletzt zu haben, dass dieser trotz Notoperation zwei Tage später im Krankenhaus starb. In dem Streit ging es demnach vermutlich um Geld. Täter und Opfer stammen aus Somalia.

Gracie Abrams: Poetische Songs auf der Reeperbahn Bei Megastar Taylor Swift ist sie kürzlich im Vorprogramm aufgetreten und Hollywood-Mogul J. J. Abrams (Star Wars, Star Trek) ist ihr Vater - aber die 24-jährige Gracie Abrams braucht kein Namedropping, sie begeistert einfach als Sängerin. Nach einer erfolgreichen US-Tournee ist sie jetzt für vier bereits ausverkaufte Shows in Deutschland. Am Donnerstagabend spielte die Kalifornierin in der Großen Freiheit an der Reeperbahn. Schon seit dem Mittag hatten sich in der Hoffnung auf gute Plätze Schlangen gebildet, vor allem junge Frauen und Mädchen warteten auf Einlass.