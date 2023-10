Hamburg Towers kassieren in München nächste Niederlage

Mehr zum Thema

CDU-Vize Prien ruft Ampel zu Gesprächen über Probleme auf Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien hat die Ampel-Regierung zu Gesprächen mit der Union über wichtige Themen des Landes aufgerufen. Das Angebot der Union stehe, es sei nun hohe Zeit, über Themen wie Migration zu reden, sagte Prien am Sonntagabend in der ARD. Das starke Abschneiden der AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen sei ein Ausdruck dafür, dass Probleme im Land nicht gelöst werden. Angesprochen auf die Frage nach der Kanzlerkandidatur der Union für 2025 sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin, die Frage stelle sich derzeit nicht.

Günther über Israel-Angriff: „Barbarisch und unmenschlich“ Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Landtagspräsidentin Kristina Herbst haben nach dem tödlichen Großangriff auf Israel die tiefe Freundschaft und Solidarität zu Israel und dessen Bevölkerung betont. Die barbarischen, unmenschlichen Angriffe der Hamas und der Hisbollah auf die Menschen in Israel und den Krieg, den diese Terrororganisationen am Samstag begonnen haben, verurteilen wir auf das Schärfste, teilten beide am Sonntag in Kiel mit. Terrorismus dürfe und werde niemals siegen.