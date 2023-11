Hamburg Towers gelingt erster Sieg im Eurocup

Mehr zum Thema

Erste Einschränkungen beim Hamburger S-Bahn-Verkehr Schon deutlich vor Beginn des bundesweiten Lokführer-Warnstreiks ist es am Mittwochabend im Hamburger S-Bahn-Verkehr zu ersten Einschränkungen gekommen. Einzelne Verbindungen auf der Linie S1 von Poppenbüttel nach Wedel fielen laut S-Bahn-Hamburg.de bereits kurz nach 20.00 Uhr aus. Auch auf der Linie S21 von Aumühle zur Elbgaustraße wurden Züge gestrichen, ebenso auf der S31 aus Richtung Neugraben. Ab 22.00 Uhr sollte der gesamte S-Bahnverkehr in Hamburg eingestellt werden.