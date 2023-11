Hamburg sieht trotz höherer Steuereinnahmen keine Spielräume

Mehr zum Thema

Verbände gegen Streichungen beim Freiwilligendienst Zahlreiche Hamburger Verbände, Träger und Freiwillige haben die geplanten Kürzungen des Bundes bei den Freiwilligendiensten kritisiert und fordern eine Rücknahme der Pläne. Die geplanten Kürzungen würden die Freiwilligendienste in ihrer Grundstruktur gefährden und allein in Hamburg rund 1000 Stellen bedrohen, teilte der Arbeiter-Samariter-Bund Hamburg (ASB) am Dienstag mit. Stattdessen müssten die Freiwilligendienste gestärkt und ausgebaut werden. Einen entsprechenden Hamburger Appell haben am Montagabend mehr als ein Dutzend Hamburger Vereine und Verbände veröffentlicht.

Hund beißt Reh tot: Polizei sucht nach den Hundehaltern Die Polizei in Pinneberg sucht die Halter eines schwarzen Riesenschnauzers, der im Pinneberger Stadtwald Fahlt ein wildlebendes Reh totbissen haben soll. Spaziergänger hätten beobachtet, wie der Hund bereits am 29. Oktober das Reh verfolgt und schließlich durch einen Biss getötet habe, berichtete die Polizei am Dienstag. Weitere Zeugen hätten angegeben, dass der Hund anschließend zu einer Familie gelaufen sei, zu der er vermutlich gehört habe.