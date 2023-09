Hamburg nimmt Abschied von Ex-Bürgermeister Klose

Genau einen Monat nach dem Tod des früheren Hamburger Bürgermeisters Hans-Ulrich Klose nimmt die Hansestadt bei einer Trauerfeier Abschied von dem SPD-Politiker. Bei dem Gedenkgottesdienst am Freitag in einer Woche im Hamburger Michel werden Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, die Trauerreden halten, wie die Senatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Den kirchlichen Teil der für alle Bürgerinnen und Bürger offenen Trauerfeier leite Hauptpastor Alexander Röder. Im Anschluss ist im Rathaus ein Senatsempfang geplant.

Klose war am 6. September im Alter von 86 Jahren gestorben. Der SPD-Politiker war von 1974 bis 1981 Bürgermeister in Hamburg. Danach profilierte er sich im Bundestag als Fraktionschef und versierter Außenpolitiker. Innerparteilich gehörte er als Schatzmeister bis 1991 zum engsten Führungskreis der SPD.