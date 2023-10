Das Mädchen und die anderen Teilnehmer des Seepferdchen-Kurses wurden im Lehrbecken des Schwimmbades geschult. Es ist zwölf Meter lang, misst an der seichtesten Stelle eine Tiefe von 15 Zentimetern und am tiefsten Punkt 1,30 Meter. Das leblose Mädchen wird von der Schwimmlehrerin aus dem Wasser gezogen, während andere Kursteilnehmer auf dem Weg in die Duschen sind. Eltern waren zum Zeitpunkt des Unglücks nicht in der Halle.

