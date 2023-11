Noch etwas Rouge auf die Wangen und Farbe auf die Lippen, dann kann die Party für Dorota Ortgiese und ihre Freundin Kathrin starten. Endlich können die beiden Frauen mal richtig feiern gehen, einfach unbeschwert abtanzen. Das war lange undenkbar. Als Mama von zwei Kindern habe Dorotea zweimal überlegt, ob sie die Nacht wirklich zum Tag machen will und meistens war die Antwort „Nein“. „Als Mama hat man ja eher die Sorge: wenn es erst um eins losgeht, schaffe ich das? Bleibe ich da nicht doch lieber auf dem Sofa?“, erzählt die 41-Jährige im Gespräch mit RTL.

Samstag (18. November) ist die Entscheidung aber ganz klar. Denn in Hamburg-Altona startet eine neue Partyreihe für Mütter und die beginnt bereits um 20 Uhr. „Das Coole an der Partyreihe ist, dass die Uhrzeiten sehr mamagerecht sind, denn die Party geht von 20 bis 23 Uhr und danach kann man am nächsten Tag wieder ausgeschlafen mit den Kindern Freizeit verbringen“, so Dorota.

