Ein unbekannter Mann hält die junge Frau gewaltsam fest, während ein zweiter Mann sie sexuell missbraucht!

Kurz zuvor, gegen 11.45 Uhr am Dienstag, sprechen die beiden Unbekannte die 29-Jährige an und drängen sie auf ein Schulgelände in Hamburg-Heimfeld. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

