Hamburg: 1,59 Milliarden Euro für Kinder- und Jugendhilfe

Ob Betreuung in den Kitas oder Geld für Heime und Pflegefamilien - die Stadt Hamburg hat im vergangenen Jahr rund 1,59 Milliarden Euro für die Kinder- und Jugendhilfe ausgegeben. Das sei nur geringfügig mehr als noch 2021, wie die das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein am Montag mitteilte. Die Ausgaben seien im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent gestiegen. Das meiste Geld davon - 69 Prozent - wurde für die Kindertagesbetreuung beispielsweise in Kitas genutzt. Weitere 25 Prozent flossen in Hilfen zur Erziehung. Damit ist etwa Erziehung in Heimen oder Pflegefamilien, Erziehungsberatung oder sozialpädagogische Familienhilfe gemeint.