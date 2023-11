Hamas und Samidoun: Durchsuchungen in Münster und Bochum

Mehr zum Thema

IG Metall: Haushaltskrise des Bundes gefährdet 100.000 Jobs Die von einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausgelöste Haushaltskrise des Bundes gefährdet nach Einschätzung der IG Metall allein in Norddeutschland 100.000 bestehende oder geplante neue Arbeitsplätze. Diese Zahl nannte Daniel Friedrich, Bezirksleiter Küste der größten deutschen Gewerkschaft, am Donnerstag. Als Beispiel nannte Friedrich die geplante Batteriefertigung des schwedischen Northvolt-Konzerns in Heide. Wir haben die Stahlwerke und Gießereien an der Weser, in Hamburg und in Schleswig-Holstein mit 5000 Arbeitsplätzen, wo die Frage ist, wie geht es jetzt da weiter?, sagte Friedrich der Deutschen Presse-Agentur.