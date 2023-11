Hamas und Hisbollah in Berlin: Mehr als die Hälfte Deutsche

Mehr zum Thema

Gericht verhandelt über Kaufvorhaben für Shell-Anteil an PCK Das Verwaltungsgericht Berlin verhandelt an diesem Dienstag über den Kauf von Geschäftsanteilen an der Ölraffinerie PCK Schwedt im Nordosten Brandenburgs. Die österreichische Alcmene GmbH klagt gegen das Bundeswirtschaftministerium und sieht sich nach einem fehl geschlagenen Geschäft für den Erwerb des Shell-Anteils an der Raffinerie von 37,5 Prozent weiter am Zug.