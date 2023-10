Sie spielen keine Rolle im seit Jahrzehnten andauernden Konflikt zwischen Israel und radikalen Palästinensern, sind nur Unbeteiligte aus dem Ausland. Schon als sie auf die Welt kommen, schwelt der gegenseitige Hass so lange im Nahen Osten, dass dort niemand mehr zu wissen scheint, wie ein Leben in echtem Frieden geht. Die jüngste Eskalation zeigt: Seitdem hat sich wenig verändert. Am Samstag kostet das Caro und ihrem Freund Danny aus Großbritannien das Leben – wie hunderten anderen unschuldigen und unbewaffneten Zivilisten auch.

Wie unerträglich der Schmerz und die Trauer für die Angehörigen der Opfer sein muss, ist kaum vorstellbar. Mit herzergreifenden Worten schildert Anja, Caros Schwester, auf Instagram, ihre Gefühle – und vermittelt so eine Vorstellung davon, wie schwer der Familie der Abschied fallen muss. „Heute haben wir von Carolins Freundin vor Ort im Kibbuz Nir Oz in Israel erfahren, dass sie und ihr Freund Danny gestern bei einem Terroranschlag getötet wurden. Wir sind am Boden zerstört und arbeiten daran, diese unvorstellbare Tragödie zu bewältigen“, schreibt Anja. Dazu teilt sie ein Bild ihrer Schwester, auf dem sie lächelt. Sie will Caro in positiver Erinnerung behalten. Besonders tragisch: Caro hätte am Tag der Horror-Attacke zurück nach Deutschland fliegen sollen.