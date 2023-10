Hamas-Massaker geleugnet: Demo-Veranstalterin festgenommen

Mehr zum Thema

Rhein sieht Sondierungen auf gutem Weg - am Montag FDP dabei Hessens CDU-Ministerpräsident Boris Rhein sieht die Sondierungsgespräche nach der Landtagswahl auf einem guten Weg. Nur zwei Tage nach der gewonnenen Abstimmung am vergangenen Sonntag habe seine Partei mit dem bisherigen grünen Koalitionspartner ein erstes Gespräch geführt, teilte Rhein am Freitag nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Frankfurt mit. Am Mittwoch bereits habe sich die CDU auch mit der SPD getroffen. Am kommenden Montag gehe es mit den Unterredungen weiter - dann auch mit der FDP.

Fehlende Jugendhilfeplätze: Klose reagiert auf offenen Brief Nach einem Hilferuf aus Hanau wegen fehlender Plätze für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen hat das hessische Sozialministerium Unterstützung angeboten - aber gleichzeitig auf die grundsätzliche Zuständigkeit der Kommunen verwiesen. In einem offenen Brief an Sozialminister Kai Klose und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (beide Grüne) hatte Oberbürgermeister Claus Kaminsky um schnelle Hilfe gebeten, da die Stadt für immer mehr Kinder und Jugendliche in Not keine kurz- oder längerfristigen Unterbringungsmöglichkeiten mehr fände.