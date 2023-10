Hamas lässt US-Geiseln frei: Das sind Judith und Nathalie Raanan

Judith und Nathalie Raanan besuchen Verwandte in Israel, als der Terror über sie hereinbricht: Für viele ist die Vorstellung, von Hamas-Kämpfern als Geisel genommen zu werden, schlimmer, als der Tod. Für eine Mutter und ihre Tochter aus Chicago wird zur Realität, was andere mehr fürchten, als zu sterben.

Laut einem Rabbiner in ihrer Heimat Evanston, Illinois, einem Vorort nördlich von Chicago, freuten sich Judith Raanan und Tochter Natalie darauf, nach Israel zu reisen. Sie wollten mit Freunden und der Familie den 85. Geburtstag eines Familienmitglieds und die jüdische Feiertagszeit feiern, teilt Associated Press mit. Die Familie hat in den Tagen nach dem beispiellosen Überraschungsangriff der Hamas weder von der Mutter noch von der Tochter etwas gehört, schreibt die Times of Israel.

Natalie Raanan (17) habe vor kurzem ihren High-School-Abschluss gemacht und freute sich darauf, eine Auszeit zu nehmen und ihre Familie im Ausland zu treffen. Sie hatten Simchat Tora gefeiert, einen jüdischen Feiertag, der den Abschluss der jährlichen Tora-Lesung markiert. Sie befanden sich in Nahal Oz, einem Kibbuz in Israel, keine zwei Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt. Nach dem Überfall der Hamas werden sie nach Gaza verschleppt.

„Ich bete, dass sie lebend zurückkommen. Sie sind unschuldig und liebevoll, und sie haben nichts getan“, sagte Nathalies Tante in einem Interview mit CNN. Ihre Nichte beschreibt sie als freundliche Person, die Tiere liebt. Nun kann die Familie endlich aufatmen!