Denn Ricarda Louk ist der festen Überzeugung, dass die junge Frau auf dem Video ihre Tochter ist. In einem bewegenden Statement auf X startet die Frau aus Ravensburg, die seit 30 Jahren selbst in Israel lebt, einen Hilferuf, erklärt: „Heute Morgen ist meine Tochter mit einer Touristengruppe im Süden Israels entführt worden. Man hat uns ein Video zugeschickt, wo ich eindeutig unsere Tochter erkennen konnte. Bewusstlos, im Auto mit den Palästinensern, wie sie in den Gazastreifen gefahren sind. Ich bitte um jede Hilfe, um alle Neuigkeiten.“

Zugleich zeigt sie einen Personalausweis ihrer Tochter Shani (22).

Besonders dramatisch: Nur wenige Stunden bevor die Mutter das Video sieht, telefoniert sie laut Spiegel noch mit ihrer Tochter, fragt: ‘Wo bist du?’. Die Tochter antwortet, dass sie nun losfahren würde, um einen Schutzort zu suchen. Es sind die bislang letzten Worte, welche Ricarda Louk von ihrer Tochter, die in Tel Aviv lebte, hört.

