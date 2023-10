Hamas-Geisel Natalie feiert ihren 18. Geburtstag - zuhause mit ihren Liebsten

Die Raanans sind laut der Nachrichtenagentur APTN Doppelstaatlerinnen. In den USA geboren, lebte Natalie bis zu ihrem zehnten Lebensjahr in Israel. Danach sei sie in die USA zurückgekehrt, so der Vater. Die Familie lebe mittlerweile in Evanston (77.000 Einwohner), in der Nähe von Chicago. Dort bangten Familie und Freunde Tag für Tag um das Leben ihrer Liebsten seit ihrer Verschleppung.

Am Freitagabend kommen sie dann vollkommen überraschend frei. Ein Sprecher der Al-Kassam-Brigade der Hamas nannte „humanitäre Gründe" für den Schritt, der auf Vermittlung Katars zurückgehe. Humanitäre Gründe – schwer zu glauben, ruft man sich die Bilder des barbarischen Angriffs auf Israel in Erinnerung.

Doch Vater Uri ist das egal, er kann sein Glück kaum fassen. „Ich habe Tränen in den Augen, aber ich fühle mich sehr, sehr gut“, sagte der 71-Jährige. Die „schlimmsten zwei Wochen“ in seinem Leben hätten sich in den „besten Tag“ verwandelt. Es werde jetzt doppelt gefeiert – schließlich habe Natalie am 24. Oktober ihren 18. Geburtstag.

