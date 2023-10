Hamann: Fans haben Boateng-Rückkehr zu Bayern verhindert

Mehr zum Thema

Rektor: Kirchenmusik nicht wie Disco oder Kaufhaus Lieder bei Gottesdiensten müssen sich nach Ansicht des neuen Rektors der Hochschule für katholische Kirchenmusik (HfKM) in Regensburg von Alltagsmusik unterscheiden. Es braucht mehr als eine Heavy-Metal-Stilkopie oder einen Rap, unterlegt mit einem neuen Text und dann haben wir schon eine moderne Kirchenmusik, sagte Franz Josef Stoiber der Mittelbayerischen Zeitung vom Samstag. Das Besondere an Kirchenmusik ist: Man gibt den Menschen eine Hoffnung auf etwas Höheres, auf Gott hin. Wenn das alles gleich klingt, in der Disco, im Kaufhaus und im Gottesdienst, dann machen wir uns überflüssig.