Halloween: Kleinere Einsätze in Lübeck und Ostholstein

Das Geschehen rund um Halloween hat die Polizei in Lübeck und im Kreis Ostholstein am Dienstagabend in Atem gehalten. In Lübeck warfen dunkel gekleidete Jugendliche Eier gegen eine Hausfassade, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Außerdem hätten sie einen Böller unter das Auto einer 45 Jahre alten Anwohnerin geworfen. Drei in der Nähe des Tatortes angetroffene Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren seien ihren Eltern übergeben worden.

Unbekannt blieben dagegen die Täter, die den Hauseingang eines Mehrfamilienhauses und Bereiche davor großflächig mit Motorenöl beschmiert hatten. In Bad Schwartau kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 44 Jahre alten Hausbewohner und zwei Jugendlichen. Der 44-Jährige habe einen der Jugendlichen verfolgt, nachdem der kurz zuvor eine Eingangstür mit Früchten beworfen habe, sagte ein Polizeisprecher. Der zweite habe offenbar dem ersten Jugendlichen zu Hilfe kommen wollen. Auch diese beiden seien an ihre Eltern übergeben worden, sagte der Sprecher.