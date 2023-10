Halle verärgert über Nachholtermin für Freiburg-Spiel

Mehr zum Thema

Synagoge in Dessau steht vor der Einweihung Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel wird die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen während der Einweihung der neuen Synagoge in Dessau anpassen. Die Ereignisse im Nahen Osten haben zweifelsohne Einfluss auf Sicherheitskonzepte, Gefahreneinschätzungen beziehungsweise allgemeine polizeitaktische Überlegungen, teilte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag auf Anfrage mit. In Dessau soll am Sonntag (22. Oktober) die Weill-Synagoge eingeweiht werden. Dazu wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet.

Verband irritiert über geplante Änderungen beim Jugendschutz Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz hat sich irritiert über die geplanten Veränderungen bei der Servicestelle Kinder- und Jugendschutz in Sachsen-Anhalt gezeigt. In einem Schreiben an Landtagsfraktionen appelliert sie an die Abgeordneten, das Vorhaben der Landesregierung zur faktischen Abschaffung der Servicestelle Kinder- und Jugendschutz kritisch zu hinterfragen. Das Vorgehen wäre bundesweit ein Novum, in keinem anderen Bundesland wird so verfahren.