Halle-Neustadt geht bei Spitzenreiter Bietigheim 19:41 unter

Hundert Beschäftigte im öffentlichen Dienst bei Warnstreiks Mehrere Hundert Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben sich nach Gewerkschaftsangaben an Warnstreiks in Sachsen-Anhalt beteiligt. In Halle hätten knapp 700 Personen an einer Kundgebung teilgenommen, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Johannes Mielke am Mittwoch. In Magdeburg seien es rund 130 Personen gewesen. Die Gewerkschaft Verdi hatte mehrere Tausend Beschäftigte im öffentlichen Dienst für Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Dazu zählten unter anderem Bedienstete in zahlreichen Landesdienststellen und Hochschulen in Sachsen-Anhalt.