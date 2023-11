Halle-Handballerinnen bleiben daheim ungeschlagen

Mehr zum Thema

Über 3000 Besucher bei Thüringer Buchtagen Mit über 3000 Besuchern haben die Thüringer Buchtage an die Gästezahlen der Vorjahre anknüpfen können. Sämtliche Lesungen und Verlagsstände waren gut besucht von sehr interessierten und kauffreudigen Besuchern, sagte Organisatorin Heike Haupt zum Abschluss am Samstag. Im Vorjahr hatten ebenfalls rund 3000 Menschen die Veranstaltung besucht, vor der Corona-Pandemie bewegten sich die Zahlen in einer ähnlichen Größenordnung.

RTL

Rückschlag für Halle im Kampf gegen den Abstieg: 2:3 in Verl Der Hallesche FC musste im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag hinnehmen. Die Schützlinge von Trainer Sreto Ristic verloren am Samstag ihr Gastspiel beim SC Verl trotz Führung mit 2:3 (2:3). Dominic Baumann hatte die Rot-Weißen bereits nach vier Minuten in Führung geschossen. Doch die Gastgeber wandelten durch Nicolas Sessa (17. Foulelfmeter), Torge Paetow (26.) und Oliver Batista Meier (43.) den Rückstand in ein 3:1 um. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Enrique Lofolomo der Anschlusstreffer. Durch die achte Saisonniederlage droht den Hallensern der Absturz in die Abstiegszone.