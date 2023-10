Halle auswärts weiter erfolglos: 26:31 in Metzingen

Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt müssen weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis in fremder Halle warten. Die Saalestädterinnen verloren am Samstag ihr Gastspiel beim TuS Metzingen mit 26:31 (12:13) und fielen dadurch in der Tabelle hinter Metzingen auf den achten Platz zurück. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Dagmara Nocun (7 Tore), Jana Scheib (5/2) und Sabrina Tröster (4). Für die Hallenserinnen erzielten Edita Nukovic (5), Helena Mikkelsen (4) und Alexandra Lundström (4/3) die meisten Tore.

Der SV Union kam gut aus den Startlöchern und führte nach acht Minuten mit 4:2. Mit einem 6:2-Lauf gingen die Gastgeberinnen mit 8:6 (14.) in Führung und behaupteten einen knappen Vorsprung bis zum Pausenpfiff. Bis zum 20:18 (42.) konnten die Saalestädterinnen noch Tuchfühlung halten. In den folgenden fünf Minuten gelang dem SV Union jedoch kein einziger Treffer. Mit einem Zwischenspurt auf 25:18 entschieden die TuS-Spielerinnen die Begegnung zu ihren Gunsten.