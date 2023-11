Halbzeitbilanz der Ampel: Weichen für Klimaneutralität

Mehr zum Thema

Polizei setzt Elektroschockpistole nach Übergriff ein Die Polizei hat gegen einen 57-Jährigen im Landkreis Neuwied eine Elektroschockpistole eingesetzt. Der Mann soll am Mittwoch einen Mitarbeiter eines Restaurants in Rengsdorf-Waldbreitbach angegriffen und anschließend Widerstand gegen die Polizei geleistet haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zudem habe er seine Ex-Partnerin und deren Sohn bedroht, die in dem Restaurant zu Gast waren, sagte ein Polizeisprecher.