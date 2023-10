Halbes Jahr Deutschlandticket: Hohe Nachfrage im Land

Laut Verkehrsministerium in Hannover besaßen zwischen Mai und August durchschnittlich 11,7 Prozent der Menschen in Niedersachsen ein Deutschlandticket - also mehr als 900.000. Unter Berufung auf eine Marktforschung hieß es vom Ministerium, acht Prozent der Befragten in Niedersachsen seinen Neuabonnenten - also Umsteiger, die bisher Bartarife oder Zeitkarten nutzten, oder Neukunden im Nahverkehr, die zuvor andere Verkehrsmittel nutzten.

Ein Ministeriumssprecher betonte, mit dem Ticket habe man den öffentlichen Personennahverkehr grundlegend reformiert. Die Zahlen aus der Marktforschung bestätigen, dass ein kostengünstiges und einfaches Ticket den ÖPNV attraktiver macht und zu einem veränderten Mobilitätsverhalten führen kann.