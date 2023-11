Haftstrafen vor allem wegen Diebstahls und Unterschlagung

Mehr zum Thema

Erfurt erwartet hunderttausende Besucher zum Weihnachtsmarkt Lichterglanz, Glühweinduft und Adventszauber vor der Kulisse von Mariendom und Severikirche: Der 173. Erfurter Weihnachtsmarkt öffnet ab kommendem Dienstag seine Pforten. Es ist - abgesehen von der Corona-Zeit - mit 25 Tagen der bisher kürzeste Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt, wie Marktleiter Sven Kaestner am Mittwoch sagte. Man hoffe, dass die Besucherzahl vom Vorjahr erreicht werde, auch wenn das Markttreiben sechs Tage kürzer als 2022 sei. Im vergangenen Jahr zog Thüringens größter Weihnachtsmarkt den Angaben nach 853.000 Gäste an.