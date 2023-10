Haftbefehle nach Protesten: Weitere Demos verboten

Nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober ist es in dieser Woche mehrfach zu pro-palästinensischen Ansammlungen und Gewaltausbrüchen in Berlin gekommen, einen Schwerpunkt bildete der Stadtteil Neukölln. Am Mittwoch ging die Polizei wegen des Verbots solcher Demonstrationen strikt gegen protestierende Menschen auf der Sonnenallee vor und nahm dabei nach eigenen Angaben 194 Menschen vorläufig fest. In der Nacht zu Freitag blieb es dagegen ruhiger. Bislang wurden keine verletzten Dienstkräfte bekannt. Insgesamt waren in der Spitze rund 900 Polizisten im Einsatz.