Haftbefehl gegen Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen

Staatsanwalt wirft Tennistrainer sexuellen Missbrauch vor Die Bremer Staatsanwaltschaft wirft einem Tennistrainer sexuellen Missbrauch in zwei Fällen vor. Sie beschuldigt ihn zudem der Nötigung und sechs sexueller Übergriffe, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Außerdem solle der Angeschuldigte sich in sieben Fällen Missbrauchsabbildungen beschafft und 13-mal Persönlichkeitsrechte verletzt haben. Insgesamt gehe es um 29 Straftaten. Zunächst berichteten Nordsee-Zeitung, Radio Bremen und NDR.