Haftbefehl gegen angeklagten Frauenarzt aus Niedersachsen

Sturmtief zieht über den Norden hinweg Ein Sturmtief ist am Dienstag von der Nordsee über Dänemark hinweggezogen und hat für Schließungen von Parks und Gärten in Niedersachsen gesorgt. An der Küste gab es Sturmböen, im Binnenland stürmische Böen, in Verbindung mit Schauern allerdings auch einzelne Sturmböen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).