Haftbefehl gegen AfD-Landtagsabgeordneten erlassen

Schwarzenegger hat Sohn Joseph Baena Disziplin beigebracht Joseph Baena, Schauspieler, Bodybuilder und Sohn von Arnold Schwarzenegger, schaut sich die Disziplin von seinem Vater ab. Das Wichtigste, was mein Vater mir immer beigebracht hat, war: Mach die Wiederholungen, sagte Baena am Freitag bei der Premiere der sechsten Staffel X-Faktor: Das Unfassbare in München.