300 Gramm CO2 setzt die Produktion von einem Kilo Hafermilch frei. Für dieselbe Menge Kuhmilch sind es etwa 1,4 Kilo CO2, also rund viermal so viel. Die Herstellung des Pflanzendrinks verbraucht außerdem deutlich weniger Wasser und Landfläche. Hafermilch ist also super fürs Klima – aber auch für unseren Körper?

Im Großen und Ganzen ja, stellt Öko-Test jetzt fest. 30 von 36 Haferdrinks schneiden mit „sehr gut“ ab – sie enthalten weder schädliche Substanzen noch unnötige Zusatzstoffe und schmeckten dem Sensorik-Test-Team alle super. Für vier Produkte gibt es immerhin noch ein „Befriedigend“: Hier störte Öko-Test zum Beispiel der überflüssige Zusatz von Vitaminen und Phosphaten, die in großen Mengen den Nieren schaden können.

