Haferdressing und Eiersalat ohne Eiweiß: Trends auf Anuga

Mehr zum Thema

Rekord-Torjäger Terodde vor Comeback Torjäger Simon Terodde steht vor seiner Rückkehr in die Startelf des FC Schalke 04. Der Kapitän des Fußball-Zweitligisten hat vor dem Duell mit Hertha BSC am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) seine Wadenverletzung auskuriert. Er hat jetzt eine Woche voll mit der Mannschaft trainiert und er ist definitiv ein Kandidat für die Startelf, sagte Schalkes Interimstrainer Matthias Kreutzer am Freitag.